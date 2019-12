2020-ci ildə Azərbaycanı beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək referilərin SİYAHISI

Bakı. Trend:

2020-ci ildə ölkəmizi beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin siyahısı açıqlanıb.

Trend FIFA referilərinin siyahısını təqdim edir:

Referilər

Ağayev Əliyar

Həsənov Rəhim

Cabarov Rauf



Referi köməkçiləri

Əmirəli Akif

Zeynalov Zeynal

Hüseynov Namik

Haşımov Mübariz

Abdullayev Elşad

Talıbov Pərvin



Futzal

Qafarlı Hikmət



Çimərlik futbolu

Məmmədov İnqilab

Nağıyev Nail



Qadın referi

Qurbanova Yuliya



Qadın referi köməkçisi

Əkbərzadə Gülnurə

