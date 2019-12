ABŞ-ın İraqdakı hərbi bazasına hücum edilib.

Publika.az xəbər verir ki, Səlahəddin vilayətində yerləşən "Bələd" hərbi bazasına iki ədəd "Katyuşa" raketi atılıb.

Bu barədə İraq Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Mediası məlumat yayıb. Hərbçilər hücumdan zərər çəkməyib.

Qeyd edək ki, iki gün əvvəl ABŞ əsgərlərinin məskunlaşdığı "Eyn-ül Əsəd" hərbi bazasına da raket atılmışdı.

