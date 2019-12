İraqın Səlahəddin əyalətində ABŞ hərbçilərinin yerləşdiyi Bələd hərbi baza raket atəşinə tutulub.

“Report” İraqın Təhlükəsizlik Şəbəkəsinə istinadən xəbər verir ki, bazaya iki ədəd “Katyuşa” raketinin atılması nəticəsində insan tələfatı üz verməyib. Hücumun kim tərəfindən törədildiyi bildirilmir.

Qeyd edək ki, iki gün əvvəl Ənbər əyalətində ABŞ hərbçilərinin yerləşdiyi Əynüləsəd hərbi baza da raket atəşinə tutulmuşdu.



