İspaniyanın “Real Madrid” klubu 55 milyon avroluq transferə hazırlaşır.

“Report” “De Telegraaf”a istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Hollaniya təmsilçisi “Ayaks”ın oyunçusu Donni van de Beki heyətinə qatmağı planlaşdırır.

22 yaşlı hollandiyalı yarımmüdafiəçinin keçidinin cari mövsüm başa çatandan sonra reallaşacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” Van de Beki bu ilin yayında da transfer etmək istəsə də, “Ayaks” onu satmaqdan imtina edib.



