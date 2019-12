"Qalatasaray" bazasını geri qaytarır

"Qalatasaray" vaxtilə satdığı Florya Mətin Oktay təsislərini yenidən geri qaytarıb. Bu, klub rəhbərliyinə baha başa gəlib.



Milli.Az futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Fatih Terimin tələbindən sonra danışığa başlayan rəhbərlik bazanı yenidən almaq üçün "Emlak Konut GYO" şirkəti ilə anlaşıb. İstanbul nəhəngi bunun müqabilində qarşı tərəfə 120 milyon lirə (təxminən 18,7 milyon avro) ödəyəcək.



Terimin bazanı qaytarmaqla bağlı israrı komandanın oyunlar öncəsi orda məskən salmasına şərait yaratmaq istəyindən qaynaqlanır.

