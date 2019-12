Azərbaycan millisinin üzvü Ramil Şeydayev Moskva "Dinamo"nu tərk etməyə hazırlaşır. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, səbəb gənc forvardın heyətə düşə bilməməsidi. Son iki ayda cəmi iki görüşdə meydana çıxan futbolçu daha çox oynaya biləcəyi kluba getmək istəyir.



Keçən yay "Krılya Sovetov"dan "Dinamo"ya keçən Ramil 8 matçda qol hesabını aça bilməyib. Onun Moskva klubu ilə müqaviləsinin müddəti gələn ilin yayına qədərdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.