"Heç kim mənə toxuna bilməz" - Rəqqasə Fatimə

Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva son günlər ətrafında baş verən qalmaqallara münasibət bildirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımlarda heç bir sənət adamına söz atmadığını bildirib:

"Ürəyimdən keçən sözü yazıram, kiməsə ünvanlamıram. Həyatım tək şou-biznesdən ibarət deyil. Mənim ailəm, biznesim, işçilərim var. Mənim kiməsə cavab verməyə vaxtım yoxdur. O, Fatimə qaldı keçmişdə. Sizin qarşınızda dayanan və danışan başqadır. Ətrafıma hörgü hördüm, heç kim mənə toxuna, qıcıqlandıra bilməz.

Medianı çox istəyirəm, hörmətinizi hörmətlə qarşılamışam".

Milli.Az

