Burundidə sel fəlakəti olub.

Publika.az xəbər verir ki, şiddətli yağışların səbəb olduğu torpaq sürüşməsi nəticəsində 38 nəfər həyatını itirib.

Ölü sayının artma ehtimalı var.

