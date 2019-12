Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 6-da Şamaxıya səfəri çərçivəsində rayonda keçirilən ağacəkmə aksiyasında iştirak ediblər.

Publika.az xəbər verir ki, Prezident və birinci xanım vətəndaşlarla səmimi fotolar çəkdiriblər.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.