Sabiq prezident Trampın kürəyinə "silah tuşladı" - ŞOK FOTO

Avropa Şurasının sabiq prezidenti Donald Tuskun ABŞ prezidenti Donald Trampla birlikdə çəkildiyi foto gündəm olub.

Publika.az xəbər verir ki, görüntülərdə Tuskun iki barmağını Trampın kürəyinə silah formasında tutması əks olunub.

Sabiq prezident fotonu tvitterində “Transatlantik dostluğumuz dövri gərginliyə baxmayaraq davam etməlidir” sözləri ilə paylaşıb. Liderlərin geyimindən fotonun ötən il Kanadada təşkil edilən G7 zirvəsində çəkildiyi bəlli olub.

Donald Tramp paylaşımla bağlı hələ ki, açıqlama verməyib.

