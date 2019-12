Müğənni-bəstəkar Murad Arif "Eurovision"a getmək istəyir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi bu haqda İnstaqramında yazıb. Ötən gün şəhər klublarından birində konsert verən Murad namizədliyini irəli sürdüyünü vurğulayıb:

"Bugünkü konsertimdən sonra bəyan etmək istəyirəm və hər birinizdən buna dəstək gözləyirəm: "Eurovision 2020" üçün namizədliyimi rəsmi olaraq təklif edirəm. Buna hazıram və arzulayıram!

Bizə 3 dəqiqəlik hit lazımdır. Özümüz yazaq, öz uşaqlarımızla, nəğməmizlə oraları partladaq. Bizə inanın".

Milli.Az

