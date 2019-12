Novruz Məmmədov gənclərin şeir gecəsində - FOTO

Sabiq Baş nazir Novruz Məmmədov Elmi məsələlər üzrə prorektoru olduğu Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbələri ilə birgə görüntülənib.

Publika.az xəbər verir ki, prorektor universitetdə tələbələrin təşkil etdiyi şeir gecəsində iştirak edib.

O, rektor Kamal Abdulla ilə birlikdə tələbələrin arasında əyləşib.

Qeyd edək ki, Novruz Məmmədov 19 noyabrda bu vəzifəyə təyin olunub.

O, Azərbaycan Prezidentinin 21 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Baş nazir vəzifəsinə təyin edilmiş, bu ilin 8 oktyabrında isə vəzifədən azad olunmuşdu.

