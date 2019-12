Türkiyədə Ciciş olaraq tanınan bacılardan biri Ceyda Ersoy gündəmə yenidən gəlmək üçün bu dəfə kitabı təhqir edən paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, çılpaq sinəsinin üzərini kitabla örtərək şəkil də şəkdirib.

Sözügedən görüntünü sosial şəbəkədə paylaşaraq "kitab oxuyanda büstqalter taxmıram" ifadəsini səsləndirib.

Bu görüntüləri isə izləyiciləri ciddi tənqid ediblər.

