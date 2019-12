Putin Rusiya ordusunun bu silahlarla təchiz olunmasını tələb etdi: ABŞ-a qarşı

Rusiya Yeni Strateji Silahları Azaltma Müqaviləsinin (New START) uzadılması üçün ABŞ ilə şərtsiz razılaşmaya hazırdır.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin danışıb.

Putin, Müdafiə naziri Sergey Şoyqu və Baş qərargah rəisi Valeri Gerasimovun iştirakı ilə Soçidə xüsusi toplantıya qatılıb və ölkənin müdafiə, hərbi potensialı haqqında fikir mübadiləsi aparıb. Rusiya ordusunun süni intellektə istiqamətlənməsini istəyən prezident, bu sistemdə sabitlənmiş silahlara üstünlük verilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb.

Rusiya və ABŞ-ın qarşılıqlı şəkildə Orta Mənzilli Nüvə Qüvvələri Razılaşması haqqında Putin bunları deyib: “Rusiya razılaşmadan geri çəkilmək istəmir. Bu toplantıda İNF-in başa çatmasından sonra ABŞ-ın təhdidlərini müzakirə etdik. Rusiya hazırda silah yarışı və ya sadəcə raket atmaqla maraqlanmır. Rusiya bu raketlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı müqavilənin gecikməsi və ya təxirə salınmasını elan edib. Qarşı tərəfdən buna dair heç bir reaksiya gəlməyib”.

Putin qeyd edib ki, qüvvədə qalan yeganə razılaşma Yeni Strateji Silahları Azaltma Müqaviləsidir və onun da müddəti 2021-ci ilin fevralında bitir.

