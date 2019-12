Bakıda taksi sürücüsü qarət edildi

Bakının Xətai rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, 34-cü polis şöbəsinə müraciət edən Ağsu rayon sakini İ.Şirəliyev dekabrın 5-də idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobilə sərnişin qismində minən şəxsin onu bıçaqla hədələyib, içərisində 100 manat olan pulqabısını aldığını və Yasamal rayonu ərazisində yerləşən "Qələbə" dairəsinin yaxınlığına sürdürərək orada düşərək getdiyini bildirib.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən İmişli rayon sakini O.Salamzadə qısa müddətdə müəyyən edilərək saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.