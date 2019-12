ABŞ Yaxın Şərqə əlavə 4-7 min hərbçi göndərməyi nəzərdən keçirir.

Publika.az "CNN"ə istinadən xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi (Pentaqon) bölgədə İranın fəaliyyətinə qarşısının alınması üçün bu addımı atma haqqında düşünür.

ABŞ bölgədə mövqelərini gücləndirmək üçün quru, hava və dəniz qüvvələrindən istifadə edə bilər.

Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ mediası Pentaqonun 12 min əsgər göndərəcəyini yazmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.