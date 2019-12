MSK-dan növbədənkənar parlament seçkisi AÇIQLAMASI

“9 fevral 2019-cu ilə təyin edilmiş parlamnetə növbədənkənar seçkilərin hazırlanıb, keçirilməsi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək”.

Bu barədə Metbuat.az-a MSK-nın mətbuat katibliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, parlament seçkilərinə hazırlıq prosesinin təsdiqlənməsi nəzərdə tutulur:

“Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin hazırlanıb, keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim planının MSK-nın 7 dekabr 2019-cu ildə keçiriləcək iclasında təsdiq edilməsi nəzərdə tutulur”.

Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının beşinci çağırış Milli Məclisinin buraxılması və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının beşinci çağırış Milli Məclisi buraxılıb, Milli Məclisə növbədənkənar seçkilər 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.