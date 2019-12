Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 6-da Şamaxı rayonunda keçirilən ağacəkmə aksiyasında iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiya dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə keçirilib.

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva da ağac əkiblər.

Sonda Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva aksiyada iştirak edən gənclərlə xatirə şəkilləri çəkdiriblər.

