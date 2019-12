Azərbaycanın ən güclü sərbəst güləşçiləri müəyyənləşib

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “klassiklər”in ardınca sərbəst güləşçilərin də mübarizəsi yekunlaşıb.

10 çəki üzrə ümumilikdə 191 pəhləvanın qüvvəsini sınadığı yarışda bu gün təsəlliverici və final qarşılaşmaları keçirilib. Görüşlərdən sonra ölkənin ən güclülərinin adına aydınlıq gəlib.

57 kq

1/2 final: Kənan Heybətov (Abşeron-DİN) – Pərviz İbrahimov (Abşeron) 2:4

1/2 final: Əfqan Xaşalov (Zenit) – Mahir Əmiraslanov (MOİK) *3:3

Bürünc medal görüşü: Əliabbas Rzazadə (Zenit) – Kənan Heybətov (Abşeron-DİN) 9:8

Bürünc medal görüşü: Şahin Muxtarov (DİN) – Mahir Əmiraslanov (MOİK) +:- (Əmiraslanov zədələndiyi üçün görüşə çıxmayıb)

FİNAL: Pərviz İbrahimov (Abşeron) – Əfqan Xaşalov (Zenit) 2:7

61 kq

1/2 final: Ruslan Qasımov (Zenit) – Ramiz Həsənov (Gəncə) 3:2

1/2 final: Mircəlal Həsənzadə (Abşeron) – İntiqam Vəlizadə (Neftçi) 2:7

Bürünc medal görüşü: Ağamirzə Musafayev (Abşeron) - Ramiz Həsənov (Gəncə) 0:8

Bürünc medal görüşü: Orxan Babayev (UGİM-9) – Mircəlal Həsənzadə (Abşeron-Zirvə) 0:6

FİNAL: Ruslan Qasımov (Zenit) – İntiqam Vəlizadə (Neftçi) 2:3

65 kq

1/2 final: Əhmədnəbi Qvarzatilov (Atasport) – Əsgər Məmmədəliyev (FHN) 9:6

1/2 final: Davud İbrahimov (Atasport) – Əli Rəhimzadə (DİN) 3:8

Bürünc medal görüşü: Seymur Cəbrayılov (Abşeron) – Əsgər Məmmədəliyev (FHN) 1:1*

Bürünc medal görüşü: Mürşüd Hüseynov (Pəhləvan) – Davud İbrahimov (Atasport) 0:8

FİNAL: Əhmədnəbi Qvarzatilov (Atasport) – Əli Rəhimzadə (DİN) 1:2

70 kq

1/2 final: Cəbrayıl Hacıyev (Atasport) – Gitinoməhəmməd Hacıyev (Atasport) 2:5

1/2 final: Ağahüseyn Mustafayev (MOİK) – Turan Bayramov (Gəncə) 4:0

Bürünc medal görüşü: Məmməd Nuriyev (Zenit) – Cəbrayıl Hacıyev (Atasport) 0:10

Bürünc medal görüşü: Fizuli Hüseynov (MOİK) - Turan Bayramov (Gəncə) 5:6

FİNAL: Gitinoməhəmməd Hacıyev (Atasport) – Ağahüseyn Mustafayev (MOİK) 0:6

74 kq

1/2 final: Hacımurad Ömərov (Atasport) – Nəsib İsayev (MOİK) 10:4

1/2 final: Əşrəf Aşırov (MOİK) – Coşqun Əzimov (MOİK) 0:11

Bürünc medal görüşü: David Suynuçxanov (Atasport) - Əşrəf Aşırov (MOİK) -:+ (Suynuçxanov görüşə çıxmayıb)

Bürünc medal görüşü: Kamil Hüseynov (Təhsil) – Nəsib İsayev (MOİK) 1:2

FİNAL: Hacımurad Ömərov (Atasport) – Coşqun Əzimov (MOİK) 2:1

79 kq

1/2 final: Xəzri Bağırlı (RİOUGİM) – Abubakr Abakarov (Atasport) 0:10

1/2 final: Ağasəfa Hüseynov (Abşeron) – Rəşad Yusifli (Abşeron-DİN) 1:11

Bürünc medal görüşü: Aqil Feyruzzadə (Abşeron) - Xəzri Bağırlı (RİOUGİM) 4:0

Bürünc medal görüşü: Ravil Babazadə (Lənkəran) – Ağasəfa Hüseynov (Abşeron) 10:0

FİNAL: Abubakr Abakarov (Atasport) – Rəşad Yusifli (Abşeron-DİN) 10:0

86 kq

1/2 final: Osman Nurməhəmmədov (Atasport) – Cavad Qələndərov (Beyləqan) 8:4

1/2 final: İbrahim Yusubov (Qazax) – Orxan Abbasov (MOİK) 11:0

Bürünc medal görüşü: Hacımurad Məhəmmədsəidov (Atasport) – Cavad Qələndərov (Beyləqan) 10:0

Bürünc medal görüşü: Mircəfər Murtuzlu (Biləsuvar) - Orxan Abbasov (MOİK) 0:10

FİNAL: Osman Nurməhəmmədov (Atasport) – İbrahim Yusubov (Qazax) 4:3

92 kq

1/2 final: Şamil Zubairov (Atasport) – İsmayıl Cəfərov (FHN) 6:1

1/2 final: Saidbek Zalibekov (Atasport) – Kənan Əliyev (Qazax) 0:5

Bürünc medal görüşü: Sədman Əmirov (Təhsil) – Saidbek Zalibekov (Atasport) 1:11

Bürünc medal görüşü: İslam İlyasov (Abşeron-DİN) – İsmayıl Cəfərov (FHN) 4:0

FİNAL: Şamil Zubairov (Atasport) – Kənan Əliyev (Qazax) 5:1 (tuşe)

97 kq

1/2 final: Xəyal Xanmuradov (DİN) – Nurməhəmməd Hacıyev (Atasport) 6:7

1/2 final: Sənan Əlizadə (Qazax) – Çingiz İsmayılov (Ağstafa) *3:3

Bürünc medal görüşü: Temraz İsmayılov (Ağstafa) – Çingiz İsmayılov (Ağstafa) +:- (Çingiz görüşə çıxmayıb)

Bürünc medal görüşü: İmaməddin Vəliyev (FHN) – Xəyal Xanmuradov (DİN) 0:10

FİNAL: Nurməhəmməd Hacıyev (Atasport) – Çingiz Əlizadə (Qazax) -:+ (Hacıyev zədələndiyi üçün görüşə çıxmayıb)

125 kq

1/2 final: İslam Abuyev (Atasport) – Aydın Əhmədov (Abşeron) 0:5

1/2 final: Turxan Qurbanov (MOİK) – Roman Bəkirov (Abşeron) 0:8

Bürünc medal görüşü: Turxan Qurbanov (MOİK) +:-

Bürünc medal görüşü: Xasay Yusifov (Gəncə) - İslam Abuyev (Atasport) 0:2 (tuşe)

FİNAL: Aydın Əhmədov (Abşeron) – Roman Bəkirov (Abşeron) 6:3

