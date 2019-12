“O səs Türkiyə” yarışması ilə məşhurlaşan Ayla Ray yeni klipini təqdim edib.

Publika.az xəbər verir ki, o, həmkarı Nihat Məliklə kamera qarşısına keçib. Müğənnilər “Fərhad ilə Şirin” mahnısını səsləndiriblər.

Mahnının sözləri və musiqisi N.Məlikə məxsusdur. Klipi isə Dr.Nicat Zeynallı ekranlaşdırıb.

