AFFA İcraiyyə Komitəsinin vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası dekabrın 13-də keçiriləcək.

"Report"un qurumun rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, toplantı milli assosiasiyanın inzibati binasında təşkil olunacaq.

Saat 10:00-da başlayacaq iclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib:



