Bir qrup naməlum şəxs Suriyanın cənub şərqində yerləşən ABŞ hərbi bazasına hücum edib.

Qeyd olunur ki, hücum Deyr əz-Zorda ABŞ hərbi bazalarının qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdiyi "Omar" neft yatağının yaxınlığında təşkil olunub.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hücum sözügedən əraziyə hərbi texnika daşıyan yük maşınlarının gəldiyi vaxta təsadüf edib.

Kanal xəbər verir ki, ABŞ hərbçiləri hücuma artilleriya və işıq-səs qumbaraları ilə cavab veriblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.