Baş Nazir Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Sebastian Molineus ilə görüşüb.

Nazirlər Kabinetindən Trend-ə verilən məlumata görə, görüş zamanı müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

