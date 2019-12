Aparıcı İlkin Həsəni ötən günlərdə ziyarət etdiyi İstanbuldan yeni qayıdıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun səyahətə ailəsi ilə getdiyi məlum olub.

Bu barədə sənətçinin həyat yoldaşı Aysel fotolar paylaşaraq məlumat verib.

Qeyd edək ki, cütlük 2017-ci ildə ailə qurub. Onların 2018-ci ildə Alisa adlı qızları dünyaya gəlib.

Milli.Az

