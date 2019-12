ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Florida ştatında yerləşən “Pensacola” aviabazasında atışma nəticəsində ölənlərin sayı 3-ə çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəsmi "Twitter" səhifəsində qeyd olunub. Son məlumata əsasən, insident nəticəsində 10 nəfər yaralanıb və onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Hadisəni törədən şəxs öldürülüb. Hərbi bazanın girişi və çıxışı bağlanaraq nəzarətə götürülüb.

