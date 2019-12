Şahzadə Diana ölümündən 22 il keçsə də, hələ də tez-tez gündəmə gəlir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, dəb ikonu olan şahzadənin ən çox tanınan 8 libasından biri Londonda auksiona qoyulacaq.

Geyimin dəyəri isə 450 min dollardır (təxminən, 765 min manat).

Şahzadə sözügedən libası 1985-ci ildə ABŞ Prezidenti Ronald Riqanın Ağ Evdə verdiyi dəvətdə geyinib.

Qeyd edək ki, Diana həmin geyimdə Con Travolta ilə olan rəqsinə görə yadda qalmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.