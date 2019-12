Fransada prezident Emmanuel Makronun pensiya islahatına qarşı başlayan etiraz aksiyalarına 800 min insan qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılarla polislər arasında gərginlik yaşanıb. Saxlanılanlar var. Etirazçılar polislərin evinə təhdid məktubları göndərərək, onları nümayişçilərə müdaxilə etməkdən çəkinməyə çağırıb. Aksiyalara müxtəlif peşə sahiblərindən insanlar qatılır.

Tətillərin neçə gün davam edəcəyi məlum deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

