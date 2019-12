Bakıda 54 yaşlı kişini maşın vurub qaçdı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakıda orta yaşlı kişi naməlum avtomobillə vurulub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə paytaxtın Nizami rayonu ərazisində baş verib.

Bakı şəhər sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Həbib Əsgər oğlu Nizami rayonu, B.Nuriyev küçəsi 15 ünvanının qarşısında olarkən həmin ərazidə hərəkətdə olan naməlum avtomobil onu vuraraq hadisə yerindən qaçıb.

Yaralı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə 3 saylı şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

