Ağ Siçan ili kimlərə düşərli olacaq? - Bayramı necə qarşılamalı?

İlin əsas bayramına hazırlaşmaq vaxtıdır.

Şərq təqvimi Siçan ili ilə başlayır, odur ki, 2020-ci il ikiqat əlamətdardır. Şərqdə Siçan zənginliyin, saflığın, firavanlığın və bütövlüyün rəmzidir. Odur ki, münəccimlər yekdilliklə hər kəsə bütün məsələlərdə uğur proqnozlaşdırır.

Publika.az oxucuları Siçan ilinin əsas ritualları ilə tanış edib.

Asiya ölkələrində Siçanlara böyük hörmət və sevgi ilə yanaşılır. Onu gördükdə qışqırmır və mümkün qədər onlardan uzaqlaşmırlar. Hindistanda Siçan tanrısı Ganeşa - bilik və hikmət tanrısı kimi qiymətləndirilir. Yaponiyada Siçan xoşbəxtliyin simvolu, Çində isə ümumiyyətlə, milli qəhrəmandır, çünki ac olan çinlilərə ilk dəfə düyü gətirən siçan olub. Bir çox şərq ölkəsində Siçan zənginliyin ən populyar simvolu hesab olunur.

Çin mifologiyasına görə, Siçan ağıllı, məqsədyönlü və səbirli bir heyvandır. O, özünün bütün üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini bilir. İlin himayədarının əla yaddaşı var. Siçan asanlıqla öz yolunu tapa bilir və hər addımını diqqətlə ölçüb-biçir. Çətin vəziyyətlərdən də asanlıqla baş çıxarır.

Yeni ilin himayədarı sənət və mənəvi dəyərlərlə maraqlanır. Həm özünə qarşı, həm də ətrafdakılara qarşı tələbkardır. 2020-ci ilin totemi ağ rəngdir, odur ki, gələn il parlaq ideya və saf düşüncələr üstünlük təşkil edəcək.

Şərq təqviminə görə, 2020-ci ildə dünyanın rifahını yaxşılaşdırmağa, həyatımızı yaxşılıq, xeyriyyəçiliklə doldurmağa və fədakarlıq etməyə dəyər. Siçan özünə və digər insanlara qarşı olduqca diqqətlidir, odur ki, hər bir insan haqlarına hörmət edir.

Yeni ildə sülh və harmoniya içində yaşamaq istəyən bir insan - müsbət keyfiyyətlərə sahib olmalı, ağıllı olmalı və yolundakı maneələri dəf etməyi bacarmalıdır. Bütün ilin məhsuldar olacağı gözlənilir.

Ağ Siçan ili 2020-ci ildə möhkəm evlilik yaratmaq istəyənlər üçün əlverişlidir. İl yeni işə başlayanlar, səfərlər və işini dəyişmək istəyənlər üçün düşərlidir. Gördüyünüz hər iş uğurla yekunlaşacaq. Siçan küsülülüyə son qoymaq, barışmaq və dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək üçün yaxşı fürsətdir.

Maddi cəhətdən Ağ Siçan ili çox kömək edəcək: il zəngin və gəlirli olacaq. Siçan insanlara karyera qurmaq, daha yaxşı həyat səviyyəsinə yüksəlmək və böyük tanınma əldə etmək imkanı verəcək. Bununla birlikdə, sürətli və hiyləgərdir, odur ki, çox işləməli olacaqsınız.

Ağ Siçan ilini 2020-ci ildə necə qarşılamaq olar?

Yeni ilə hazırlıq ümumi təmizlikdən başlamalıdır. Bu il pəncərələrə xüsusi diqqət yetirin: onlar nə qədər təmiz olarsa, işiniz bir o qədər sürətlə gedəcək. Pilləkənləri yumağı unutmayın: Yeni ildə uğur və rifahın açarı təmizlikdir.

Ağ siçan artıq zibili sevmir, odur ki, il ərzində istifadə etmədiyiniz bütün əşyaları atın. İnanın, Yeni ildə onlara ehtiyac olmayacaqdır. Sənədləri səliqəyə alın. Lazımsız sənəd, kitab, jurnal və qəzetləri atın. 2020-ci ili ağ vərəqlə qarşılayın.

Aktiv və ünsiyyətcil təbiətinə görə Siçan hər zaman bütün hadisələrdən xəbərdar olur və mümkün olduğu qədər hər yeri gəzir. Yeni ili şən komanda, dost və qohum əhatəsində qeyd etmək daha yaxşıdır. Mümkünsə - yeni təəssüratlar və Yeni il sərgüzəştlər yaşamaq üçün səyahətə yollanın.

Ağ Siçan səhlənkarlığı və tələsikliyi sevmir. Bu səbəbdən də hazır salatlar və yeməklər almayın, özünüz hazırlayın. Masanı gözəl bəzəməyə dəyər, çünki ilin sahibi masa bəzəyinə xüsusi önəm verir.

Yeni ili şərq ulduz falının tələb etdiyi qaydalara uyğun olaraq qeyd etmək çox vacibdir. Siçanın rəngi ağ, element isə metaldır, odur ki, Yeni il üçün düzgün obraz seçməyinizə kömək edəcəyik.

Yeni ili necə paltarda qarşılamalı?

Qoç boho tərzinə diqqət yetirməlidir və münəccimlər parlaq makiyajdan imtina etməyi məsləhət görürlər.

Buğa bürcləri ağ paltarda gözəl görünəcək. İstəyə görə görünüşü parlaq aksesuarlarla tamamlayın.

Əkizlər cəsarətli eksperimentlər edə bilər: maraqlı rəngləri birləşdirə və ya üslubları qarışdıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, nəticədən zövq alacaqsınız.

Xərçəng bürcünün nümayəndələri zərif və romantik görünməlidir. Gözləri düzgün vurğulayan təbii makiyaj edin.

Şir bürcləri gümüşü rənglərə üstünlük verməlidir. Lakin obrazı zərgərlik nümunələri ilə həddindən artıq yükləməmək tövsiyə olunur. Dəbdəbəli bir paltara diqqət yetirin.

Qız bürclərinin nümayəndələri sərt, lakonik görünməli və nümunəvi model olmalıdır.

Tərəzi bürclərinin nümayəndələri sakit bir tərz seçməlidir. Obraza ifadəlilik əlavə etmək üçün iri zinət əşyaları seçin, yenə də incəliklərə riayət edin.

Əqrəblər çox yumşaq və incə olmalıdırlar.

Oxatan bürcləri yüngül çalarlarda geyinərək intuisiyaya etibar etməlidir. Görünüşünüzə ağ incilər əlavə edin.

Oğlaq bürclərinə möhtəşəm zinət əşyaları taxmaq və parlaq bir makiyaj etmək tövsiyə olunur.

Dolça bürclərindən Yeni ili köklü şəkildə dəyişmək arzu edilir. Çiyin dekolteli sadə bir paltar uğurlu seçimdir.

Balıqlar ağ paltar seçməlidir - qısa və zərif. Saçları yüksək at quyruğu yığın.

Qoy 2020-ci il ailələrə uğur, xoşbəxtlik, sağlamlıq, bolluq və harmoniya gətirsin!

Aytən Məftun

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.