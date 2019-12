"Lester" baş məşqçisi Brendan Rodcerlə yeni müqavilə imzalayıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 46 yaşlı mütəxəssislə müqavilənin müddəti 2025-ci ilin iyununa qədər uzadılıb.

Qeyd edək ki, daha əvvəl "Suonsi", "Liverpul", "Seltik" kimi klubları çalışdıran Rodcers 2019-ci ilin ilk aylarından "Lester"də işləyir.

Əlavə edək ki, onun komandası hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 35 xalla 2-cidir.

Milli.Az

