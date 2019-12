Şahzadə Diananın libası Londonda auksiona qoyulacaq.

Publika.az xəbər verir ki, geyimin dəyəri isə 450 min dollardır (təxminən, 765 min manat).

Şahzadə sözügedən libası 1985-ci ildə ABŞ Prezidenti Ronald Riqanın Ağ Evdə verdiyi dəvətdə geyinib.

