Polis sevgilisindən ayrılan Pərvin Abıyeva depressiyaya düşdü - FOTO

Polis leytenantı Murad Abdullayevdən ayrılan gənc aktrisa Pərvin Abıyeva depressiyaya düşüb.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, aktrisa İnstaqramda foto paylaşaraq qeyd yazıb: "Sizə baxıramsa, o demək deyil ki, görürəm. Düşünürəm, o demək deyil ki, fikirliyəm".

Masada alışqanın olması da diqqət çəkib. Sosial şəbəkə izləyiciləri aktrisanın siqaret də çəkdiyini iddia ediblər.

Qeyd edək ki, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşı, polis leytenantı Murad Abdullayev işdən çıxarılıb. Buna səbəb onun Pərvin Abıyeva ilə ad günü partisində yayılan videosu olub.

Murad Abdullayev mətbuata açıqlamasında aktrisa ilə ayrıldığını və onunla sevgili olduğu üçün peşmanlıq çəkdiyini deyib.

Milli.Az

