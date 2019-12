Alman TV-si Atatürkə böhtan atdı: “Hitlerlə əməkdaşlıq edib, ona görə ki...”

Mustafa Kamal Atatürk Adolf Hitlerlə əməkdaşlıq edib, hətta nasistlərdən zəhərli qaz alıb.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, bu böhtan Almaniyanın dövlət televiziyası ARD kanalında, bir proqramda səsləndirilib.

Proqramda Atatürk tarixin ən vəhşi diktatoru Adolf Hitlerlə müqayisə olunub.

Atatürkün Hitler Almaniyası ilə əməkdaşlıq etdiyi iddia olunan proqramda başqa iftiralar da atılıb. Qeyd edilib ki, Atatürk Türkiyəni modern dövlət halına gətirmək üçün Hitler rejimi ilə işləyib.

Mustafa Kamal Atatürkün "tək dövlət, tək lider, tək dil, tək din" prinsipinə diqqət çəkən proqramda Atatürkün nasistlərdən zəhərli qaz belə aldığını və bunlarla Dersimə hücum etdiyi kimi skandal ifadələrə yer verilib.

Bu iddia və böhtanları rədd edən Almaniyadakı türk cəmiyyətləri bu gün və sabah televiziya binası önündə aksiya keçirəcəyini bildirib.

