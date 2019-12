Nəsrin Cavadzadənin "Netflix" serialında oynayacağı dəqiqləşdi

Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə yeni seriala çəkiləcək.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi Berkun Oyanın "Netflix" üçün hazırladığı layihədə rol alacaq. Aktrisanın sosial problemlərdən bəhs edən ekran işində sürpriz bir obrazla tamaşaçı qarşısına çıxacağı gözlənilir. 8 bölümdən ibarət serialın prodüserləri Ali Farhonde və Nisan Ceren Göçendir. Adı hələlik dəqiqləşməyən ekran işinin önümüzdəki il yayınlanması planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, layihə gerçəkləşərsə, N.Cavadzadə "Netflix" platformasında yayımlanan serialda rol alan ilk azərbaycanlı aktrisa olacaq.

