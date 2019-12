Milli Məclisin deputatı Yevda Abramov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı deputat Vahid Əhmədov təsdiqləyib.

Onun sözlərinə görə, mərhumla vida mərasimi Qubada “Mədəniyyət evi”ndə təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, milliyyətcə yəhudi olan Yevda Sasunoviç Abramov 1948-ci ildə Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində anadan olub. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvü olub. Yevda Abramov Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədr müavini idi.

Allah rəhmət eləsin!

