"Baba ocağı" serialı ilə məşhurlaşan türkiyəli aktrisa Ceren Hindistan yaddaşını sildirib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, qızı Aryanı dünyaya gətirdikdən sonra ekranlardan uzaq qalan sənətçi bu müddətdə yaddaşını sildirdiyini etiraf edib. "Bir il öncə məni narahat edən pis anları sildirdim. İnsan sanki yenidən dünyaya gəlir" deyə, o izləyicilərinə bu üsulu tövsiyyə edib.

Milli.Az

