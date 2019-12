Bakı. Trend:

Milli Məclisin deputatı Yevda Abramov 71 yaşında dünyasını dəyişib.

Trend-in məlumatına görə, millət vəkili bir müddət öncə xəstəliyi ilə əlaqədar Mərkəzi Klinik Xəstəxanada müalicə olunurdu. Dəfn mərasimi Qubada, dekabrın 8-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Yevda Abramov Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədrinin müavini idi.

Allah rəhmət eləsin!

