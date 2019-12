Bolqarıstanda 3D avtomobil tablosu yaradıblar

Sofiyada "Visteon Bolqarıstan" şirkəti tərəfindən keçirilən avtomobil avadanlıqları sərgisində dünyada ilk 3D rəqəmsal avtomobil tablosu təqdim olunub.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, tablo "Peugeot 208" modellərində tətbiq olunacaq.

Sərgidə iştirak edən Bolqarıstanın Baş Naziri Boyko Borisov qeyd edib ki, ölkədə avtomobil sektoru surətlə inkişaf edir, Plovdiv, Dimitrovqrad və Ruse şəhərlərində avtomobil hissələrinin istehsalı zavodları açılıb. O bildirib ki, ölkədə mühəndislərin sayını artırmaq, bizneslə universitetlər arasında əməkdaşlığı gücləndirmək lazımdır.

Milli.Az

