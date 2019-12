Divara yapışdırılmış banan 120 minə satıldı - FOTO

İtalyan rəssam Mauritsio Katelanın "Art Basel Miami Beach"də quruluş verdiyi "divara yapışdırılmış banan" əsərləri hərracda 120 min dollara satılıb.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "Komediant" adlı əsər iki nüsxədə təqdim olunub. 120 min dollar məbləğ onların hər biri üçün ayrı-ayrılıqda verilib. Üçüncü bananın qiyməti isə 150 min dollaradək yüksəlib. "Banan çox məna verir - bu, beynəlxalq ticarətin, ikifikirliliyin və yumorun klassik alətidir", - deyə əsər haqqında bildirilib.

Xatırladaq ki, Katelan daha əvvəl "qızıl unitaz" işini təqdim etmiş, ancaq həmin əsər ekspozisiyadan oğurlanmışdı.

Milli.Az

