Məşhur həkim dönərlə bağlı həyəcan təbili çaldı

Türkiyəli kardioloq Canan Karatay son illərin ən çox istifadə edilən və ucuz qiymətə satılan yeməyi dönərlə bağlı ciddi xəbərdarlıq edib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim ucuz satılan ətlərin tərkibində zərərli qatqı maddələri və palma yağl olduğunu bildirib.

"Bir məsəl var: ucuz ətin şorbası olmaz. Əgər bir yemək ucuzdursa, onun içində zərərli qatqı maddələri də var deməkdir. Toyuq dönərinə isə tamamilə qarşıyam. O heç toyuq əti də deyil. Ürəyiniz dönər istəyirsə, güvəndiyiniz və ucuz satılmayan yerlərə gedin" deyə, o, bildirib.

Milli.Az

