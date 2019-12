Qadınlarda boyun arxasında piy yığılması - DUL HÜRGÜCÜ

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən fizioterapevt Ramin Quliyevin yazısını təqdim edir.

Boyun arxasında 7-ci boyun fəqərəsi səviyyəsində piy toxuması yığıntısıdır.

Bu sindromun məhz bu cür adlandırılması orta əsrlərdən gəlir. Əsasən menopauza dövründə, 50 yaşdan yuxarı qadınlarda rast gəlinir. Keçmişdə kişilər bu yaşda nadirən sağ qaldıqları üçün, sindrom əksərən dul qadın xəstəliyi kimi qəbul edilirdi.

Dul hürgücü həm qadınların estetik görünüşünü pozur, həm də beynin bir hissəsini qidalandıran vertebral arteriya damarını sıxdığı üçün, beynin normal qan dövranına mane olur. Xəstələrdə başağrıları, tezyorulma, boyun arxasında gərginlik, qamətin dəyişməsi, əllərdə, üzün alt yarısında keyimələr və s. kimi şikayətlər olur.

Yaranma səbəbləri:

- Klimaks səbəbi ilə estrogen mübadiləsinin pozulması, bu dövrdə qadınlarda piylənmənin androgen (kişi) tipli davam etməsi;

- Osteoxondroz. Onurğanın deformasiyaedici xəstəlikləri ilə birgə bu dul hürgücü həm də ciddi ağrılara səbəb olur;

- Sümüklərdə kalsium mübadiləsi pozulması (osteoporoz);

- İtsenko-Kuşinq xəstəliyi;

- Genetik meyllik;

- Miogelez. Bu xəstəlik zamanı ağır fiziki iş nəticəsində əzələ toxumasında sərtləşmələr yaranır, piy toxuması üçün yataq formalaşa bilir.

Müalicə növü əsasən xəstəliyin şiddətindən asılıdır. Əsas fizioterapevtik müalice erkən vaxtlarda elektro, ultrasəs, istilik müalicəsi, masaj və s.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.