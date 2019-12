Türkiyəli müğənni İbrahim Tatlısesin keçmiş həyat yoldaşı Dərya Tuna jurnalistlərə açıqlama verib.

Milli.Az xəbər verir ki, kameralara tuş gələn aktrisa onların suallarını cavablandırıb.

Onlar "İdonun Yasemen Şefkatlı ilə nə zaman ailə quracaqlar" sualına o, maraqlı açıqlamalar verib.

"Hər zaman gəlinim və oğlumun yanındayam. Ancaq evlik barədə heç nə deyə bilmərəm", - deyə Tuna bildirib. (ölkə.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.