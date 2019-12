Açıq şəraitdə satılan qoz təhlükə saçır - DİQQƏT

Qoz ən çox üstünlük verilən və satılan çərəz növüdür. Sağlamlığa faydaları ilə tanınan qoza həm tək, həm də şirniyatların tərkibində üstünlük verilir. Bu qədər çox yediyimiz qozun, açıq havada şəraitində satıldıqda təhlükəli olduğunu bilirsinizmi?

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, qoz alarkən seçdiyimiz məhsulun rəsmi yoxlamalardan keçdiyini, harada və kim tərəfindən istehsal olunduğunu, tövsiyə olunan istehlak tarixini bilməyimiz vacibdir.

Ən böyük zərər AFLATOKSiNDİR!

Açıq şəraitdə satılan məhsulların ciddi mikrobioloji risklərinə diqqət çəkən alimlər bildirib ki, bu zaman məhsulların üzərində hər cürə mikrob və küf toplanır. Çərəzlər üzərində çoxalan bu kiflərdən ən zərərlisi isə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən xərçəngə səbəb olan maddələr siyahısında bir nömrəli kanserogen maddə kimi göstərilən aflatoksindir.

Aflotoksin uyğun şəraitdə qurulmayan və mühafizə edilməyən, açıq şəraitdə saxlanan çərəzlər, ədviyyat və quru meyvələrin üzərində gözlə görülə bilməyən kiflənmə nəticəsində ortaya çıxan maddədir. BU kimyəvi maddə son dərəcə zəhərlidir.

Buna görə mütəxəssislər aldığınız çərəzlərə mütləq şəkildə diqqət etməyinizi tövsiyə edir. Belə ki, çərəzlərin təzə olduğun əmin olduqdan sonra almaq lazımdır. Gigiyena baxımından maksimum təmiz olan məhsulları istifadə etmək gərəkdir.

Milli.Az

