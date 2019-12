Keçmiş məşhur futbolçu Devid Bekhem qatıldığı tədbirdə parıltılı kostyumu ilə diqqət çəkib.

Milli.Az xəbər verir ki, Devid Bekhem dünən axşam Mayamidə təşkil olunan moda sərgisinə qatılıb. Gecəyə bir çox məşhur simalar qatılsa da, futbolçu gözəgəlimli parlaq geyimi ilə hər kəsdən fərqlənməyi bacarıb. (ölkə.az)

Milli.Az

