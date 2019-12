Zərdablılar “Bir gündə 650 min ağac əkək” təşəbbüsünə fəallıqla qoşulublar (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü çərçivəsində böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə keçirilən 650 min ağac əkini kampaniyasına qoşulan 2500-dən çox zərdablı dekabrın 6-da qabaqcadan ayrılan və hazırlanan ərazilərdə minlərlə ağac əkiblər.

Ağacəkmə kampaniyasında rayon rəhbərliyi, icra strukturlarının nümayəndələri, bələdiyyələr, idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri, gənclər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Aksiyada yerli şərait üçün əlverişli olan müxtəlif növ ağac tingləri əkilib. Əkin aparılan ərazilərdə tinglərin mühafizəsi üçün də tədbirlər görülüb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.