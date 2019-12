“Real Madrid”in prezidenti Avropa Superliqası keçirməyi təklif edib

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres “New York Times” nəşrinə açıqlamasında Avropa Superliqası keçirmək versiyasını təklif edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Peresin fikrincə, Superliqa Avropanın 5 çempionatından çıxan 20 klubun təmsil olunduğu iki diviziondan ibarət olacaq. O, 5 çempionat dedikdə İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Almaniya və Fransa çempionatlarını nəzərdə tutur.

Həmin komandalar öz ölkələrinin çempionatlarında iştirak etməyəcəklər. Turnirdə divizonlar arasında yüksəlmə və enmə olacaq.

Peres öz fikrini FİFA-nın prezidenti Canni İnfantinoya və bir neçə top-klubun rəhbərinə bildirib. Bildirilir ki, Superliqada iştirak klubların gəlirini ikiqat artıracaq.

