Recep İvedik obrazı ilə məşhurlaşan aktyor Şahan Gökbakar bir ildə 35 kq arıqlamağa müvəffəq olub.



Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, kino ulduzu həyat yoldaşının dəstəyi ilə ketogen pəhriz sayəsində artıq çəkilərdən qurtulduğunu etiraf edib.



"Bir qədər də arıqlamaq niyyətindəyəm, 3 ay ərzində 10 kq arıqlamağı qarşıma məqsəd qoymuşam.

