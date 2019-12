ABŞ-ın Florida ştatında yerləşən Pensakola Hərbi Dəniz Donanmasının aviabazasında atıma baş verib.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Donanmasından məlumat verilib.

“Pensakoladakı atışmadan xəbərimiz var. Hazırda aviabazaya giriş-çıxışlar dayandırılıb”, - məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.