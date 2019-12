İngiltərənin "Lester" komandası baş məşqçisi Brendan Rocerslə müqavilənin müddətini uzadıb.

Publika.az xəbər verir ki, 46 yaşlı mütəxəssislə yeni sözləşmə 2025-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, Brendan Rocers bu ilin fevralında "Lester"ə baş məşqçi təyin olunub. Komanda hazırda onun rəhbərliyi altında 35 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb və lider "Liverpul"dan 8 xal geri qalır.

