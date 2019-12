Çindən ABŞ-a ZƏRBƏ - Bundan sonra...

Çin Xalq Respublikası ölkə ərazisində çalışan ABŞ diplomatlarına məhdudiyyətlər tətbiq etməyə başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi xanım Xua Çunyin dekabrın 6-da keçirdiyi mətbuat konfransında Tramp administrasiyasının Çin diplomatlarının ştat, yerli və bələdiyyə rəsmiləri ilə görüşməzdən əvvəl Dövlət Departamentini mütləq məlumatlandırma ilə bağlı oktyabrdan tətbiq etdiyi məhdudiyyətə cavab olaraq rəsmi Pekinin eyni addımı atdığını deyib.

Xua Çunyin artıq bununla bağlı ABŞ-ın Pekindəki səfirliyinin məlumatlandırıldığını bəyan edib.

“Pekin ABŞ da daxil olmaqla, xarici diplomatların və konsulluq əməkdaşlarının Çində qanunlar çərçivəsində normal rəsmi fəaliyyətinə həmişə dəstək verib və bunun üçün lazımi şəraiti yaradıb”, - deyən Xua Çunyin Birləşmiş Ştatları səhv addımlarını dərhal düzəltməyə və Çin diplomatlarına tətbiq olunan məhdudiyyətləri ləğv etməyə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.